Японки Аояма и Шибахара в третьем круге парного разряда Australian Open сыграют с Павлюченковой и Рыбакиной
Пара из Японии Сюко Аояма и Ена Шибахара обыграла украинку Нажежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн (6:2, 6:2) во втором круге Australian Open.
В следующем раунде японки сыграют с парой Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — 6:2, 6:2
Следующий соперник
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан)
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