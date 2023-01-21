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Сегодня, 06:45

Японки Аояма и Шибахара в третьем круге парного разряда Australian Open сыграют с Павлюченковой и Рыбакиной

Виктория Кравченко
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Пара из Японии Сюко Аояма и Ена Шибахара обыграла украинку Нажежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн (6:2, 6:2) во втором круге Australian Open.

В следующем раунде японки сыграют с парой Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — 6:2, 6:2


Следующий соперник
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан)

Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
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