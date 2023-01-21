Australian Open, мужчины: Рублев — Эванс, Маррей — Баутиста Агут и другие матчи

Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в мужском одиночном разряде в субботу, 21 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023

Мужчины, одиночный разряд. Третий круг

Андрей Рублев (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 04.30 (по московскому времени)

Уго Умбер (Франция) — Хольгер Руне (Дания) — 05.00

Бенжамен Бонзи (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 06.30

Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 06.30

Джеффри Джон Вольф (США) — Майкл Ммо (США) — 06.30

Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) — 11.00

Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) — 11.00

Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 11.00

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь