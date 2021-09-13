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Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open

17:41
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.

«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Последний раз российский теннисист выигрывал турнир «Большого шлема» в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Всего у российских (советских) теннисистов-мужчин в одиночном разряде было 11 финалов на турнирах «Большого шлема» и пять побед.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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