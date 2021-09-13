Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.

«На пути к финалу этого престижного состязания вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собрано, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!» — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Последний раз российский теннисист выигрывал турнир «Большого шлема» в 2005 году. Тогда на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Всего у российских (советских) теннисистов-мужчин в одиночном разряде было 11 финалов на турнирах «Большого шлема» и пять побед.