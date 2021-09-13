Даниил Медведев сравнил себя с Артемом Дзюбой

Чемпион Открытого чемпионата США Даниил Медведев ответил на вопрос, с кем из футболистов мог бы себя сравнить.

— После матчей, когда ты возвращаешься к семье, ты оставляешь все эмоции на корте?

— В основном, да. Все, что было на корте — остается на корте. Другой вопрос в том, что теннис — это огромная часть моей жизни. Я бы сказал, что теннис занимает 90-95% моей жизни. Это влияет на оставшиеся 5-10% реальной жизни. Конечно, после поражений настроение хуже, чем после побед. Мне кажется, у меня есть сильное качество в том, что я могу быстро понять, сделал ли я все, что мог. Если не все, надо понять, как сделать лучше. Если сделал все, то это спорт и нужно работать дальше. Я способен прийти в номер и наслаждаться жизнью, заниматься обычными вещами. Я мог жить, как обычный человек, если я с Дашей или один.

— Ты себя недавно сравнил с Артемом Дзюбой. Может, твой уровень повыше, например, Левандовски?

— Я же говорил не про теннис, а про футбол, когда я играл со своими сверстниками. Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне просто нравится такой тип форвардов, которые, может, неуклюже, но забивают голы. Это как я на корте. Дзюба — рекордсмен сборной России по количеству голову. Он один из лидеров «Зенита», забивал во всех своих клубах, становился лучшим бомбардиром. И люди все равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах. Именно поэтому я сравнил себя с ним. Никто не будет сравнивать Левандовски и Дзюбу. Левандовски просто лучше, это факт. Я очень уважаю Артема как спортсмена. Его достижения в футболе — это что-то невероятное.

— На годовщину свадьбы ты подарил своей супруге победу на US Open. Понимаешь ли, что теперь придется делать такие подарки регулярно?

— Турнир меняет свои даты чуть-чуть. Я еще не смотрел календарь на следующий год. В этот раз так сложилось, что финал выпал на годовщину, и я сумел победить. Такое вряд ли будет часто. Наверняка, придется придумывать другие подарки. Возможно, более простые в исполнении. Но если такая ситуация повторится — я только «за».

— Вы не планируете с Дашей как-то вдвоем отметить эту победу?

— Да, мы сейчас полетим в другой город. Там мы вдвоем сможем спокойно насладиться победой. Сегодня отмечаем большой компанией, это будет весело. Естественно, что мы выберем время для того, чтобы отпраздновать вдвоем. Пока такой возможности еще не было.