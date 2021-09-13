Медведев рассказал про празднование «мертвая рыба» после финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев раскрыл идею своего празднования после победы в финале US Open. Вторая ракетка мира обыграл лидера рейтинга ATP Новака Джоковича в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Сразу после победного розыгрыша россиянин упал на корт и повторил виртуальное празднование «мертвая рыба» из футбольного симулятора FIFA.

— Когда выступал на Уимблдоне, был довольно уверен в себе — пусть люблю травяное покрытие, но не чувствую себя на нем так же, как на харде, — сказал Медведев на чемпионской пресс-конференции. — И была одна ночь, когда не мог уснуть 5-10 минут. В это время в голову лезут порой всякие сумасшедшие идеи, как у любого человека.

Тогда подумал: что будет, если выиграю Уимблдон, представил финал против Новака. И не праздновать в таком случае — слишком скучно, ведь я так делаю постоянно, так что стоит придумать что-то, что станет особенным.

Я люблю играть в FIFA на PS, и это празднование называется «мертвая рыба». И если хочешь позлить соперника в FIFA, то применишь его после гола. Знаете, молодые парни в туре все играют в FIFA. И все считают, что это легендарно.

Так что хотел это сделать. Не для того, чтобы попасть в газеты и обсуждать это празднование. Просто хотел сделать что-то особенное, чтобы посмеялись люди, а также те мои друзья, с кем играю в FIFA. Я это сделал и, знаете, немного ушибся. Такое непросто исполнить на харде. Ушибся, но счастлив, что сделал это легендарным для себя.

Напомним, 25-летний Медведев выиграл первый в картере турнир «Большого шлема» и стал третьим россиянином, кто побеждал на «мэйджорах». 34-летнему Джоковичу не удалось собрать календарный «Большой шлем» — победы на всех четырех «мэйджорах» сезона. Первым и последним в Открытой эре это удалось австралийцу Роду Лейверу в 1969 году.