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Селиваненко — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью»

Вице-президент Федерации тенниса России не считает неожиданной победу Рыбакиной на Уимблдоне
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Представляющая Казахстан Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Мне кажется, что Лена победила заслуженно. На протяжении всего турнира она показывала мощную чемпионскую игру. Финал был достаточно нервным, для обеих девушек это был первый финал. У каждой была сверхмотивация победить, но по совокупности всего Лена показала чемпионскую игру. Надо поздравить ее и ее команду. Стала ли победа неожиданной? Нельзя сказать, что сейчас есть какой-то сверхлидер в теннисном туре. Если не брать Игу Свентек, которая просто была уставшая. Лена давно к этому шла. В прошлом году она была близка на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде в Токио. Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Елена Рыбакина. Рыбакина выиграла Уимблдон! В турнире без россиян победила уроженка Москвы

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
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