Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Представляющая Казахстан Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Мне кажется, что Лена победила заслуженно. На протяжении всего турнира она показывала мощную чемпионскую игру. Финал был достаточно нервным, для обеих девушек это был первый финал. У каждой была сверхмотивация победить, но по совокупности всего Лена показала чемпионскую игру. Надо поздравить ее и ее команду. Стала ли победа неожиданной? Нельзя сказать, что сейчас есть какой-то сверхлидер в теннисном туре. Если не брать Игу Свентек, которая просто была уставшая. Лена давно к этому шла. В прошлом году она была близка на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде в Токио. Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.