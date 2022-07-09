Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:01

Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Читать «СЭ» в

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.

В финале представляющая Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» — написал Токаев в Twitter.

За победу в турнире 23-летняя спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.

Источник: https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Лондон, вы там в порядке? Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла антироссийский Уимблдон
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Селиваненко — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью»
В ФТР не держат обиды на победительницу Уимблдона Рыбакину из-за смены гражданства
Рыбакина заработала 2,5 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Рыбакина выиграла Уимблдон! В турнире без россиян победила уроженка Москвы
Рыбакина о победе на Уимблдоне: «Если честно, не ожидала, что буду играть на второй неделе»
Ольховский о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Она доказала, что школа тенниса у нас на высоте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Не могу сказать, что успех Лены стал неожиданностью»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости