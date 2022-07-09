Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.

В финале представляющая Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» — написал Токаев в Twitter.

За победу в турнире 23-летняя спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов.

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.