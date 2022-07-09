Рыбакина победила Жабер в трех сетах и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Онс Жабер в финале Уимблдона.

Рыбакина выиграла у представительницы Туниса в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

23-летняя Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Лучший результат теннисистки на турнирах Большого шлема до победы на Уимблдоне — четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 3:6, 6:2, 6:2