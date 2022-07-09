Рыбакина победила Жабер в трех сетах и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Онс Жабер в финале Уимблдона.
Рыбакина выиграла у представительницы Туниса в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.
23-летняя Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Лучший результат теннисистки на турнирах Большого шлема до победы на Уимблдоне — четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2021 году.
Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 3:6, 6:2, 6:2
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