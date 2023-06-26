Веснина рассказала, почему Котов мог не получить визу для участия в Уимблдоне

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» новость о том, что россиянин Павел Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой.

«Англия всегда достаточно долго рассматривала заявления, на визу нужно подавать заранее. Грустно, что у Павла не удалось ее получить. Скорее всего, по времени не успели. Многим нашим ребятам уже выдали визы, но пришлось подождать, понервничать. Очень жаль, что он не сможет принять участие, но уже ничего не поделаешь. Неприятно, минус один российский игрок. Тем более, Павел достаточно перспективный, молодой. Для него это тяжело. Ему нужно это пережить и готовиться к Открытому чемпионату Австралии», — сказала Веснина «СЭ».

Ранее с Уимблдона снялся другой российский теннисист Карен Хачанов, который пропустит турнир из-за травмы.

Квалификация Уимблдона пройдет с 26 по 29 июня.