Алькарас о фаворитах Уимблдона: «У Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых»
Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о фаворитах предстоящего Уимблдона-2023.
«Очевидно, что я еду на турнир с большой уверенностью, но я видел статистику, что Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых.
Что я могу сказать об этом? Новак — главный фаворит Уимблдона, это очевидно, но я постараюсь играть на этом уровне, чтобы иметь шансы победить его или выйти в финал Уимблдона", — цитирует испанца Eurosport.
Новак Джокович выигрывал Уимблдон в течение четырех последних розыгрышей. Всего у серба 7 титулов на турнире Большого шлема.
Уимблдон-2023 стартует 3 июля.
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