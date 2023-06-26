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Сегодня, 16:58

Алькарас о фаворитах Уимблдона: «У Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых»

Руслан Минаев
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о фаворитах предстоящего Уимблдона-2023.

«Очевидно, что я еду на турнир с большой уверенностью, но я видел статистику, что Новака на траве больше побед, чем у всех игроков топ-20 вместе взятых.

Что я могу сказать об этом? Новак — главный фаворит Уимблдона, это очевидно, но я постараюсь играть на этом уровне, чтобы иметь шансы победить его или выйти в финал Уимблдона", — цитирует испанца Eurosport.

Новак Джокович выигрывал Уимблдон в течение четырех последних розыгрышей. Всего у серба 7 титулов на турнире Большого шлема.

Уимблдон-2023 стартует 3 июля.

Wimbledon
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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