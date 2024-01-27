Тренер Соболенко в финале Australian Open-2024 сидел с автографом Арины на лысине

Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко по физподготовке Джейсона Стейси провел финал Australian Open-2024 с автографом Арины на лысине.

После победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2) Соболенко побежала обниматься со своей командой, а после похлопала Стейси по голове.

Отметим, что 2-я ракетка мира расписывалась на лысине тренера на протяжении всего турнира. Соболенко заявляла, что изначально просто так решила оставить автограф, а потом это стало честью рутины. При этом она отметила, что тренеру это не очень нравится, но он готов идти на это ради побед.

25-летняя Соболенко стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей один и тот же турнир «Большого шлема» подряд, а также первой после Виктории Азаренко, защитившей титул на Australian Open.