Соболенко первой после Азаренко защитила титул на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой спортсменкой с 2013 года защитившей титул на Australian Open. В финале 2024 года Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко стала первой теннисисткой, защитившей титул на Открытом чемпионате Австралии после соотечественницы Виктории Азаренко (2012, 2013).

Также, как сообщает Opta, 2-я ракетка мира стала второй теннисисткой за последние 20 лет, выигравшей финал Australian Open без единого проигранного гейма на своей подаче, после Серены Уильямс в 2007 году против Марии Шараповой (6:1, 6:2).

25-летняя белоруска стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема».