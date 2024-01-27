Соболенко стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей один и тот же турнир «Большого шлема» подряд

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей один и тот же турнир «Большого шлема» подряд.

Как сообщает Opta, до 25-летней белоруски это удавалось Серене Уильямс на Уимблдоне (2015, 2016) и Иги Свентек на «Ролан Гаррос» (2022, 2023).

Также Соболенко стала пятой теннисисткой в этом столетии, которой удалось выиграть финал Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде без единого проигранного сета, после Линдсей Дэвенпорт в 2000 году, Марии Шараповой в 2008 году, Серены Уильямс в 2017 году и Эшли Барти в 2022 году.

В финале Australian Open-2024 2-я ракетка мира оыбграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.