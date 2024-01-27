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Сегодня, 14:15

Аллегри сравнил Синнера с «Ювентусом», а Джоковича — с «Интером»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера над 36-летним сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Я хочу поздравить Синнера, который провел выдающийся матч. У него впереди яркое будущее, он играл против легендарного Джоковича, смотреть на которого всегда одно удовольствие. Я могу сказать только одно: раз у нас более молодой состав, то мы, наверное, Синнер, а «Интер» — Джокович. Но не знаю... Мне бы не хотелось, чтобы «нерадзурри» плохо это восприняли, они такие обидчивые», — приводит слова Аллегри Football Italia.

В финале Australian Open 22-летний Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медедевым, который в полуфинале победил немца Александра Зверева (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3).

Средний возраст игроков «Юветуса» в серии а-2023/24 — 26,4 года, «Интера» — 28,7 лет.

Теннис
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
Новак Джокович
Янник Синнер
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