Янник Cиннер: статистика и результаты выступления на Australian Open 2024

Cиннер прошел шесть соперников на Australian Open-2024

Четвертая ракетка мира Янник Cиннер встретится с представителем России Даниилом Медведевым в финале Australian Open-2024 28 января на корте «Род Лэйвер Арена» в Мельбурне. 22-летний итальянский теннисист на турнире «Большого шлема» прошел шесть оппонентов.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Cиннер прошел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа (6:4, 7:5, 6:3).

Итальянец обыграл во втором круге Australian Open в трех сетах Йеспера де Йонга из Нидерландов со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Cиннер выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса в трех сетах (3:6, 6:3, 6:2).

Синнер в 1/8 финала Australian Open победил представителя России Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Cиннер оказался сильнее россиянина Андрея Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

В полуфинале Australian Open-2024 Янник оказался сильнее в четырех сетах серба Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.

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