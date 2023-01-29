Тарпищев: «Джокович показал, что ему сейчас нет равных»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Australian Open против греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Джокович показал, что ему сейчас нет равных. Конечно, была относительно благоприятная жеребьевка — без этого было бы трудно на двухнедельном турнире. Тем не менее он заслуженно победил — все по делу, и это несмотря на то, что была травма, которая Джоковичу мешала», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем. У сербского теннисиста 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».