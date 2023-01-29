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Сегодня, 17:18

Турсунов назвал ожидаемым финал женского Australian Open

Руслан Минаев
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Российский тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о финальном матче Australian Open-2023 в женском одиночном разряде.

«Финалистки более-менее ожидаемы. Я наблюдаю за тем, что делает Стефано [Вуков] с Еленой, поэтому для меня результат логичен. Что касается Соболенко, я говорил Стефано — когда Арина и Елена записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что кто-то из них должен выиграть турнир», — цитирует Турсунова Metaratings.ru.

В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Дмитрий Турсунов
Елена Рыбакина
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