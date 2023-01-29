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Тарпищев о женском финале Australian Open: «Мы выиграли 8 командных кубков и 36 «шлемов» — у кого такие результаты?»

Тарпищев назвал выход в финале AO-2023 Рыбакиной и Соболенко заслугой советского тенниса
Руслан Минаев
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Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о женском финале Australian Open-2023.

В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

— Белорусские теннисистки выстрелили. Виктория Азаренко дошла до полуфинала, а Арина Соболенко и вовсе выиграла свой первый титул ТБШ, победив в финале москвичку Рыбакину, которая выступает за Казахстан. Наша школа?

— По логике, мы это показали, что мы на уровне, школа у нас хорошая, — цитирует Тарпищева «КП-Спорт». — С развала Советского Союза, если взять с 1992 года, мы выиграли 8 командных кубков и 36 турниров «Большого шлема». У кого такие результаты? Кубков точно больше всех. Мы все время в лидерах. Среди игровых видов таких же результатов, кроме нас, ни у кого нет. Это я считаю только Россию. Держимся, несмотря на все наши катаклизмы.

Источник: https://www.kp.ru/sports/tennis/shamil-tarpishhev-s-1992-goda-my-vyigrali-8-komandnyh-kubkov-i-36-turnirov-bolshogo-shlema/
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Шамиль Тарпищев
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