Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о женском финале Australian Open-2023.

В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

— Белорусские теннисистки выстрелили. Виктория Азаренко дошла до полуфинала, а Арина Соболенко и вовсе выиграла свой первый титул ТБШ, победив в финале москвичку Рыбакину, которая выступает за Казахстан. Наша школа?

— По логике, мы это показали, что мы на уровне, школа у нас хорошая, — цитирует Тарпищева «КП-Спорт». — С развала Советского Союза, если взять с 1992 года, мы выиграли 8 командных кубков и 36 турниров «Большого шлема». У кого такие результаты? Кубков точно больше всех. Мы все время в лидерах. Среди игровых видов таких же результатов, кроме нас, ни у кого нет. Это я считаю только Россию. Держимся, несмотря на все наши катаклизмы.