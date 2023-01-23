Тарпищев оценил шансы Рублева в матче против Джоковича на Открытом чемпионате Австралии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального мачта Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Шансы у Джоковича гораздо выше. В Австралии его любимое покрытие. Новак не случайно девять раз выиграл Australian Open. Преимущество Джоковича в том, что он очень разнообразен в своих действиях. И дошел до четвертьфинала без таких напрягов, как Рублев. Естественно, что шансов больше у него. Но теннис есть теннис, все может быть, будем играть», — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.

Матч Рублев — Джокович пройдет в среду, 25 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.