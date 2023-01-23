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Сегодня, 19:15

Тарпищев: «Рублев должен был выигрывать гораздо легче. Сам себе устроил такую тяжелую жизнь»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре россиянина Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open против датчанина Хольгера Руне.

«Он должен был выигрывать гораздо легче. Сам себе устроил такую тяжелую жизнь. Хорошо, что он вылез из этого, проявив волю. Удалось выиграть за счет внутренних ресурсов и морально-волевых усилий. Это, конечно, в плюс. Но мог до этого не доводить.

Он нормально для себя сейчас играет. Молодец, седьмой четвертьфинал «Большого шлема» в истории. Это уже равносильно маленькому подвигу», — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Рублев встретится с Новаком Джоковичем из Сербии. Матч пройдет в среду, 25 января.

Источник: https://www.kp.ru/sports/tennis/shamil-tarpishhev-rublev-sam-sebe-ustroil-tyazheluyu-zhizn-a-u-hachanova-luchshee-vystuplenie-za-poslednie-gody/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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