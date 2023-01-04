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Australian Open, 1/4 финала: Хачанов — Корда, Пегула — Азаренко и другие матчи

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Карен Хачанов.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Australian Open-2023 в одиночном разряде во вторник, 24 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. 1/4 финала

Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Корда (США) — 06.00 мск

Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия) — не ранее 12.30

Женщины, одиночный разряд. 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия) — 04.30

Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — не ранее 11.00

Расписание и все результаты Australian Open 2023 — здесь

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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