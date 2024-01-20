Свентек проиграла 50-й сеянной Носковой и выбыла из Australian Open

Первая ракетка мира Ига Свентек выбыла из Australian Open.

В третьем круге полька проиграла 50-й сеянной — чешке Линде Носковой — 6:3, 3:6, 4:6.

Свентек за игру сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. У Носковой — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Носкова в четвертом круге встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Линда Носкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:3, 6:4