Australian Open — расписание и результаты 20 января: Медведев — Оже-Альяссим, Цзюньчэн — Алькарас

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 20 января.

20 января свои матчи в Мельбурне проведут россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и другие.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

20 января

Томми Пол (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 04.00

Шан Цзюньчэн (Китай) — Карлос Алькарас (Испания) — 05.30

Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 05.30

Артур Казо (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 06.00

Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия) — 07.30

Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 09.00

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия) — 11.00

Александр Зверев (Германия) — Алекс Микельсен (США) — 12.30

* Время начала матчей предварительное.

Расписание и все результаты Australian Open-2024