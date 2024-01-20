Медведев пошутил об окончании матча в 4 утра на Australian Open: «Теперь у меня есть суперспособность: спать когда хочу»

Россиянин Даниил Медведев рассказал о том, как он провел время после окончания матч против финна Эмиля Руусувуори (3:2 по сетам) во втором круге Australian Open.

Встреча завершилась около 04.00 утра по местному времени.

«Как я провел день после прошлого матча? После окончания матча [в 4 утра по местному времени] я лег спать, проснулся в 12. [Но теперь] у меня появилась суперспособность: я могу спать где хочу и когда хочу (смеется).

Перед этим матчем [против Оже-Альяссим] я был не очень свеж. Но мы с моим тренерским штабом постарались сделать все, чтобы подойти к матчу в хорошей форме. Вообще, мне нравятся тренировки без сна [намекает на матч с Руусувуори]. Я привык ложиться в 11 и просыпать в 9. Так что да, я соня. (смеется)», — сказал Медведев после игры с Оже-Альяссимом.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев победил канадца Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3). Соперником третьей ракетки мира в четвертом круге станет португалец Нуну Боржеш.