Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о решении депортировать серба Новака Джоковича из Австралии.

«Очень неприятная и сложная ситуация, — приводит слова Собкина «Чемпионат». — Но виноваты здесь все: и Новак, и нечеткость правил. Некрасивая история, которая отвлекает от тенниса. Для большинства людей эта история гораздо интереснее, чем теннис. К сожалению, ситуация бросает негативную тень на этот вид спорта. С другой стороны,это сумасшедшая реклама Australian Open. Сейчас практически все в мире знают про этот турнир. Но это негативный пиар. Теннис — достаточно хороший вид спорта, который в этом не нуждается».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.