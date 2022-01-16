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Собкин — о депортации Джоковича из Австралии: «Это сумасшедшая реклама Australian Open»

Собкин прокомментировал решение о депортации Джоковича из Австралии
Карен Саркисян
Корреспондент

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о решении депортировать серба Новака Джоковича из Австралии.

«Очень неприятная и сложная ситуация, — приводит слова Собкина «Чемпионат». — Но виноваты здесь все: и Новак, и нечеткость правил. Некрасивая история, которая отвлекает от тенниса. Для большинства людей эта история гораздо интереснее, чем теннис. К сожалению, ситуация бросает негативную тень на этот вид спорта. С другой стороны,это сумасшедшая реклама Australian Open. Сейчас практически все в мире знают про этот турнир. Но это негативный пиар. Теннис — достаточно хороший вид спорта, который в этом не нуждается».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4577735-sobkin-situaciya-s-dzhokovichem-nepriyatnaya-i-slozhnaya-no-vinovaty-v-etom-vse.html
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