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Сегодня, 13:35

ATP: «Джокович — один из величайших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open»

ATP выступила с заявлением о депортации Джоковича из Австралии
Карен Саркисян
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

ATP выступила с официальным заявлением после решения Федерального суда Австралии депортировать сербского теннисиста Новака Джоковича из страны.

«Сегодняшнее решение поставило точку в серии неприятных событий, — говорится в заявлении на официальном сайте ATP. — В конечном счете решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. ATP потребуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из сложившейся ситуации. Джокович — один из величайших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open. Мы знаем, какими бурными были последние дни для него и как сильно он хотел защитить свой титул в Австралии. Мы желаем Новаку всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время. ATP по-прежнему настоятельно рекомендует всем теннисистам вакцинироваться».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/atp-statement-on-novak-djokovic-visa-appeal-decision
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