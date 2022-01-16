ATP выступила с официальным заявлением после решения Федерального суда Австралии депортировать сербского теннисиста Новака Джоковича из страны.

«Сегодняшнее решение поставило точку в серии неприятных событий, — говорится в заявлении на официальном сайте ATP. — В конечном счете решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться. ATP потребуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из сложившейся ситуации. Джокович — один из величайших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open. Мы знаем, какими бурными были последние дни для него и как сильно он хотел защитить свой титул в Австралии. Мы желаем Новаку всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время. ATP по-прежнему настоятельно рекомендует всем теннисистам вакцинироваться».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.