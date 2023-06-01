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Сегодня, 19:27

Синнер проиграл немцу Альтмайеру во втором круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер (9-я ракетка мира) проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру во втором круге «Ролан Гаррос».

Пятисетовый матч завершился со счетом 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу немецкого спортсмена. Продолжительность игры составила 5 часов 26 минут.

79-я ракетка мира Альтмайер в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее обыграл финна Эмиля Руусувуори (7:6 (7:4), 6:3, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5

Григор Димитров (Болгария, 28) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Теннис
Roland Garros
Григор Димитров
Янник Синнер
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