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Сегодня, 08:35

«Ролан Гаррос», мужчины, расписание и результаты матчей 2 круга: Карацев — Тиафо и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press
В четверг, 1 июня, в Париже состоятся матчи второго круга турнира «Ролан Гаррос».

Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо. Начало игры примерно в 15.00 мск.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

12.00 (мск) Борна Чорич (Хорватия) — Педро Качин (Аргентина)

12.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс Де Минаур (Австралия)

12.45 Джулио Дзеппьери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия)

13.30 Йосихито Нисиока (Япония) — Макс Перселл (Австралия)

13.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Григор Димитров (Болгария)

13.30 Янник Синнер (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия)

15.00 Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США)

15.00 Гвидо Пелья (Аргентина) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)

15.00 Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай)

15.30 Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина) — Андреа Вавассори (Италия)

15.30 Томми Пол (США) — Николас Харри (Чили)

15.30 Маркос Гирон (США) — Иржи Легечка (Чехия)

17.00 Артур Риндеркнех (Франция) — Тэйлор Фритц (США)

17.00 Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия)

21.15 Александр Зверев (Германия) - Алекс Молчан (Словакия)

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