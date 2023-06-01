«Ролан Гаррос», мужчины, расписание и результаты матчей 2 круга: Карацев — Тиафо и другие
Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо. Начало игры примерно в 15.00 мск.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
12.00 (мск) Борна Чорич (Хорватия) — Педро Качин (Аргентина)
12.00 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алекс Де Минаур (Австралия)
12.45 Джулио Дзеппьери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия)
13.30 Йосихито Нисиока (Япония) — Макс Перселл (Австралия)
13.30 Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Григор Димитров (Болгария)
13.30 Янник Синнер (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия)
15.00 Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США)
15.00 Гвидо Пелья (Аргентина) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия)
15.00 Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай)
15.30 Дженаро Альберто Оливьери (Аргентина) — Андреа Вавассори (Италия)
15.30 Томми Пол (США) — Николас Харри (Чили)
15.30 Маркос Гирон (США) — Иржи Легечка (Чехия)
17.00 Артур Риндеркнех (Франция) — Тэйлор Фритц (США)
17.00 Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Ханфманн (Германия)
21.15 Александр Зверев (Германия) - Алекс Молчан (Словакия)