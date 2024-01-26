Синнер победил Джоковича и вышел в финал Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер в четырех сетах обыграл серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира Australian Open — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась 3 часа 21 минуту.

У Синнера в этом матче 9 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. В активе Джоковича 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале Синнер сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

Джокович является 10-кратным победителем Australian Open. Серб был чемпионом «мейджора» в Мельбурне в 2023 году и никогда ранее не проигрывал в полуфинале и финале Открытогого чемпионата Австралии.

Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира «Большого шлема». Второй финалист AO-2024 определится в матче россиянина Даниил Медведева и немца Александра Зверева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3