Киченок и Остапенко вышли в финал Australian Open в парном разряде

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко обыграли канадку Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлайфф на турнире Australian Open в парном разряде — 7:5, 7:5

Киченок и Остапенко вышли в финал и сыграют с парой Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 4) — 7:5, 7:5