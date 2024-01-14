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Синнер — о возможном матче с Джоковичем в полуфинале Australian Open: «Никто не может предсказать будущее»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможной встрече с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Сегодня только воскресенье (улыбается). Так долго до этой стадии. Вы наверняка ждете этих матчей. А у меня другой путь, если честно, — одна работа за раз. Сегодня был один игрок, в среду будет другой, и ты должен попытаться обыграть его, не так ли? И все. Я не хочу больше об этом говорить, потому что чувствую, что предстоит еще много работы, чтобы добраться до данной точки. Давайте просто посмотрим. Никто не может предсказать будущее», — приводит Sportskeeda слова Синнера.

В первом круге Australian Open Синнер победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа. Его следующим соперником станет еще один нидерландский теннисист Йеспер де Йонг.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-know-really-best-novak-djokovic-displeased-new-rule-letting-people-arena-games-australian-open?key1=newsnowltennis
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Янник Синнер
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