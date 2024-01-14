Третья ракетка мира Даниил Медведев в матче первого круга Australian Open в Мельбурне в понедельник, 15 января сыграет против француза Теренса Атмана. Начало — ориентировочно в 06:30 (по московскому времени).

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

27-летний Медведев — победитель Итогового турнира ATP 2020 года и 20 турниров ATP в одиночном разряде, а также чемпион US Open-2021. В 2024 году Даниил не провел ни одного официального матча, только две выставочные игры, в которых одержал победы. Россиянин занимает третью строчку мирового рейтинга. 22-летний Атман попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Француз занимает 145-ю строчку рейтинга ATP.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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