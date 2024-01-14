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Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: старт Медведева и Хачанова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 15 января.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

Во второй день турнира свои матчи проведут россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также на корт выйдут Стэн Вавринка, Стефанос Циципас, Энди Маррей и Гаэль Монфис.

15 января, понедельник

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Борна Гойо (Хорватия)

Патрик Кипсон (США) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Флавио Коболли (Италия) — Николас Харри (Чили)

Себастьян Корда (США) — Вит Копршива (Чехия)

Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия)

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Бен Шелтон (США)

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Люка Ван Аш (Франция)

Констан Лестьенн (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария)

Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия)

Зизу Бергс (Бельгия) — Стефанос Циципас (Греция)

Александр Вукич (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)

Денис Шаповалов (Канада) — Якуб Меншик (Чехия)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия)

Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Максимилиан Мартерер (Германия) — Нуну Боржеш (Португалия)

Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США)

Янник Ханфманн (Германия) — Гаэль Монфис (Франция)

Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония)

Миомир Кецманович (Сербия) — Есукэ Ватануки (Япония)

Александр Мюллер (Франция) — Юго Гренье (Франция)

Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия)

Ринки Хидзиката (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Федерико Кория (Аргентина)

Омар Джасика (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша)

Алекс Де Минаур (Австралия) — Милош Раонич (Канада)

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Тим (Австрия)

Расписание и все результаты Australian Open-2024

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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