Рублев обыграл Тима в трех сетах и вышел во второй круг Australian Open
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.
В первом круге теннисист обыграл австрийца Доминика Тима в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.
Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмил Руусувуори (Финляндия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:3, 6:4, 6:2
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