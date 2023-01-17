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Сегодня, 05:22

Рублев обыграл Тима в трех сетах и вышел во второй круг Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open.

В первом круге теннисист обыграл австрийца Доминика Тима в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмил Руусувуори (Финляндия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
2
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