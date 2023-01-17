Карацев уступил Димитрову в трех сетах и вылетел в первом круге Australian Open
Россиянин Аслан Карацев не смог выйти во второй круг Australian Open.
В первом круге теннисист уступил болгарину Григору Димитрову в трех сетах — 6:7 (3:7), 5:7, 2:6.
Во втором круге Димитров встретится с сербом Ласло Джере, который победил бельгийца Зизу Бергса (6:4, 1:6, 6:4, 6:1).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 27) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2
Ласло Джере (Сербия) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:4, 1:6, 6:4, 6:1
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