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Сегодня, 17:47

Медведев смотрел «Гран-при Австрии» во время финала Уимблдона

Алексей Еремин
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев смотрит «Формулу-1».
Фото из соцсетей
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Российский теннисист Даниил Медведев смотрел «Гран-при Австрии» во время финала Уимблдона между третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии и Ником Кирьосом из Австралии.

«Прекрасное воскресенье», — написал в социальных сетях Медведев.

Даниил Медведев смотрит "Формулу-1". Фото из соцсетей
Даниил Медведев смотрит «Формулу-1».
из соцсетей

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австрии». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Мужская теннисная ассоциация (ATP) подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская теннисная ассоциация (WTA) спустя некоторое время обнародовала такое же решение.

Теннис
Wimbledon
Формула-1
Даниил Медведев
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