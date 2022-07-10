Медведев смотрел «Гран-при Австрии» во время финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев смотрел «Гран-при Австрии» во время финала Уимблдона между третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии и Ником Кирьосом из Австралии.

«Прекрасное воскресенье», — написал в социальных сетях Медведев.

Даниил Медведев смотрит «Формулу-1». из соцсетей

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австрии». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Мужская теннисная ассоциация (ATP) подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская теннисная ассоциация (WTA) спустя некоторое время обнародовала такое же решение.