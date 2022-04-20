Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне

Организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

«В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки», — цитирует ТАСС текст заявления организаторов турнира.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.