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Сегодня, 17:39

Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне

Российским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

«В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки», — цитирует ТАСС текст заявления организаторов турнира.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Даниил Медведев. Россиян не пустят на Уимблдон. И с этим ничего нельзя сделать
Источник: https://tass.ru/sport/14427503
Теннис
Сборная России по теннису
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