Чесноков считает, что в Казахстане должны боготворить Рыбакину после победы на Уимблдоне

Российский теннисист и первый тренер Елены Рыбакиной Андрей Чесноков прокомментировал победу казахстанской теннисистки в Уимблдоне-2022. Спортсменка выиграла в финале у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«Жабер не успевала и даже не знала, что делать, — цитирует ТАСС Чеснокова. — На сегодняшний день награду получила казахстанская федерация тенниса, можно говорить все, что угодно, но Казахстан сегодня должен ликовать, такое ощущение, что они выиграли чемпионат мира по футболу, они Рыбакину должны так же боготворить».

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.