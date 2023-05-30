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Сегодня, 08:25

«Ролан Гаррос» — 2023, расписание и результаты матчей 1-го круга: Медведев — Уайлд и другие

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Во вторник, 30 мая, в Париже состоятся матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андреа Вавассори (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия, 31)

Элиас Имер (Швеция) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Джованни Мпеши-Перрикар (Франция) — Дженаро Оливьери (Аргентина)

Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Джеффри Джон Волф (США)

Макс Перселл (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)

Томми Пол (США, 16) — Доминик Стрикер (Швейцария)

Николас Харри (Чили) — Уго Дельен (Боливия)

Александр Бублик (Казахстан) — Джулио Зеппиери (Италия)

Хьюго Гастон (Франция) — Алекс Молчан (Словакия)

Александр Зверев (Германия, 22) — Ллойд Харрис (ЮАР)

Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия, 2)

Кентен Гали (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина)

Тьяго Монтейро (Бразилия) — Янник Ханфманн (Германия)

Хольгер Руне (Дания, 6) — Кристофер Юбэнкс (США)

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Грегуар Баррер (Франция)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Хауме Муньяр (Испания)

Ришар Гаске (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция)

Майкл Ммо (США) — Тэйлор Фритц (США, 9)

Тимофей Скатов (Казахстан) — Григор Димитров (Болгария, 28)

Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Баес (Аргентина)

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Roland Garros
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