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Чесноков: «Андреева выходит на корт и просто «летает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева выходит на корт и просто «летает». Не вижу, чтобы у нее был ступор, что может проиграть. Она играет в удовольствие. Это не везение, а, наоборот, говорит о том, что у нее уже хороший уровень. Она проделывает отличную работу. У нее еще есть время, чтобы работать над ошибками и подниматься все выше», — цитирует Sport24 Чеснокову.

16-летняя россиянка, занимающая 143-е место в рейтинге WTA, обыграла 85-ю ракетку мира, американку Элисон Риск.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-30-chesnokov-mirra-andreyeva-vykhodit-na-kort-i-prosto-letayet-ona-igrayet-v-udovolstviye
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
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