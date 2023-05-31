Монфис в пяти сетах обыграл Баэса на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира «Ролан Гаррос». В пяти сетах он переиграл аргентинца Себастьяна Баэса — 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Следующим соперником француза будет датчанин Хольгер Руне.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5