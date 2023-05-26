«Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Главное об Открытом чемпионате Франции по теннису.

Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос» — 2023) — 122-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема». Соревнования завершают весеннюю серию на грунте. Также «Ролан Гаррос» — это второй турнир «Большого шлема» в сезоне 2023 года. Отвечаем на основные вопросы по предстоящим соревнованиям.

Место и даты проведения

В 2023 году квалификационные матчи «Ролан Гаррос» стартуют 22 мая, а встречи основных сеток состоятся с 28 мая по 11 июня. Это единственный турнир серии «Большого шлема», матчи основной сетки которого проходят не в течение двух недель, а за 15 дней.

Дополнительный день требуется в связи с особенностями игры на грунте, так как матчи часто продолжаются дольше, чем на других покрытиях. Также это связано с тем, что территория спорткомплекса «Ролан Гаррос» — самая маленькая из всех «мейджоров» и соревновательных кортов здесь меньше.

Турнир пройдет в столице Франции Париже на кортах местного теннисного центра «Ролан Гаррос». Арена названа в честь французского авиатора Ролана Гарроса, участника Первой мировой войны. Комплекс расположен в 16-м округе Парижа, на краю Булонского леса. На стадионе 24 теннисных корта, три из которых основные — то есть для проведения важных матчей. Именно на них проходят самые рейтинговые поединки.

На дополнительных кортах играются первые туры одиночного турнира, а также турниры парников, юношей и девушек, инвалидов. На территории комплекса также есть музей истории тенниса, Национальный тренинг-центр, ресторанно-барный комплекс, магазины и бутики.

Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» построили после победы в Кубке Дэвиса в 1927 году «четырех мушкетеров» — Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста. Французы выиграли Кубок у сборной США — матчи проходили в Америке. А вот ответные игры было негде принимать, так как во Франции не было теннисных стадионов для столь крупного спортивного турнира.

Фото Global Look Press

Формат «Ролан Гаррос» — 2023

Победители турнира определяются в 17 разрядах: в пяти — у взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у ветеранов. «Ролан Гаррос» проходит по олимпийской схеме с матчами на вылет.

Мужчины на «Больших шлемах» проводят поединки из пяти сетов (до трех побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах).

Расписание «Ролан Гаррос» — 2023

Расписание матчей станет известно после жеребьевки, которая пройдет 25 мая в 17.00 мск.

«Ролан Гаррос» — 2023: рейтинговые очки

Действующая сейчас система подсчета очков была впервые предложена в 2009 году. Участникам турнира за их достижения начисляются следующие рейтинговые очки в мужском и женском одиночных разрядах:

Победитель — 2000

Финалист — 1200

Полуфинал — 720

Четвертьфинал — 360

Четвертый круг — 180

Третий круг — 90

Второй круг — 45

Первый круг — 10

Фото Global Look Press

Участники «Ролан Гаррос» — 2023

Изначально участвовать в Открытом чемпионате Франции могли лишь французские теннисисты, а также члены французских теннисных клубов. Ситуация изменилась с приданием чемпионату международного статуса в 1925 году. В 2023 году нет никаких ограничений как в организационном плане, так и по составу участников — в турнире примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, включая российских и белорусских. Представители России и Белоруссии выступят в нейтральном статусе.

В этом году «Ролан Гаррос» пропустит действующий чемпион в мужском одиночном разряде — впервые с 2004 года в Париже не выступит Рафаэль Надаль. Испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра и также планирует пропустить Уимблдон.

В квалификации турнира принимали участие 13 российских теннисистов — десять женщин и трое мужчин.

В мужском одиночном разряде в основной сетке сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин, который изначально забыл заявиться на турнир, но попал в список игроков после снятия Рафаэля Надаля.

В женской основной сетке среди россиян выступят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Попова, Варвара Грачева, Анна Каминская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Диана Шнайдер.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Результаты жеребьевки мужского одиночного разряда

Пары первого круга с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (2) — квалифаер/лаки-лузер

Андрей Рублев (7) — Ласло Дьере (Сербия)

Карен Хачанов (11) — Констанс Лестьенн (Франция)

Александр Шевченко — Оскар Отте (Германия)

Результаты жеребьевки женского одиночного разряда

Пары первого круга с участием россиян

Женщины

Дарья Касаткина (9) — Юле Нимайер (Германия)

Вероника Кудерметова (11) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)

Людмила Самсонова (15) — Кэти Волынец (США)

Екатерина Александрова (23) — Виктория Томова (Болгария)

Анастасия Потапова (24) — квалифаер/лаки-лузер

Варвара Грачева — Далма Галфи (Венгрия)

Анна Калинская — Эмма Новарро (США)

Анна Блинкова — Исалин Бонавантюр (Бельгия)

Камилла Рахимова — квалифаер/лаки-лузер

Диана Шнайдер — Ребекка Мариино (Канада)

Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова (Чехия)

Призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2023

Он составит 49,6 миллиона евро — по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 12,3 процента. Тогда сумма составляла 43,6 миллиона евро. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 9,1 процента.

Первый круг — 69 тысяч евро

Второй круг — 97 тысяч евро

Третий круг — 142 тысячи евро

Четвертый круг — 240 тысяч евро

Четвертьфинал — 400 тысяч евро

Полуфинал — 630 тысяч евро

Финал — 1,15 миллиона евро

Титул — 2,3 миллиона евро

Фото Global Look Press

Где смотреть «Ролан Гаррос» — 2023

В России официальных телетрансляций турнира не будет. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции.

Во Франции на площади перед мэрией Парижа устанавливают огромный экран, где матчи «Ролан Гаррос» показывают в прямом эфире. Зрители следят за соревнованиями на специальном помосте, напоминающем корт, на асфальте, на скамейках и ограде.

Победители «Ролан Гаррос»

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль. Он также рекордсмен среди мужчин — в его активе 14 побед на Открытом чемпионате Франции.

Действующей победительницей в женском одиночном разряде является первая ракетка мира Ига Свентек. Больше всех побед среди женщин на Открытом чемпионате Франции одержала американка Крис Эверт (семь титулов).