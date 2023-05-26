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Сегодня, 12:25

«Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Логотип «Ролан Гаррос».
Фото Global Look Press
Главное об Открытом чемпионате Франции по теннису.

Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос» — 2023) — 122-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема». Соревнования завершают весеннюю серию на грунте. Также «Ролан Гаррос» — это второй турнир «Большого шлема» в сезоне 2023 года. Отвечаем на основные вопросы по предстоящим соревнованиям.

Место и даты проведения

В 2023 году квалификационные матчи «Ролан Гаррос» стартуют 22 мая, а встречи основных сеток состоятся с 28 мая по 11 июня. Это единственный турнир серии «Большого шлема», матчи основной сетки которого проходят не в течение двух недель, а за 15 дней.

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Дополнительный день требуется в связи с особенностями игры на грунте, так как матчи часто продолжаются дольше, чем на других покрытиях. Также это связано с тем, что территория спорткомплекса «Ролан Гаррос» — самая маленькая из всех «мейджоров» и соревновательных кортов здесь меньше.

Турнир пройдет в столице Франции Париже на кортах местного теннисного центра «Ролан Гаррос». Арена названа в честь французского авиатора Ролана Гарроса, участника Первой мировой войны. Комплекс расположен в 16-м округе Парижа, на краю Булонского леса. На стадионе 24 теннисных корта, три из которых основные — то есть для проведения важных матчей. Именно на них проходят самые рейтинговые поединки.

На дополнительных кортах играются первые туры одиночного турнира, а также турниры парников, юношей и девушек, инвалидов. На территории комплекса также есть музей истории тенниса, Национальный тренинг-центр, ресторанно-барный комплекс, магазины и бутики.

Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» построили после победы в Кубке Дэвиса в 1927 году «четырех мушкетеров» — Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста. Французы выиграли Кубок у сборной США — матчи проходили в Америке. А вот ответные игры было негде принимать, так как во Франции не было теннисных стадионов для столь крупного спортивного турнира.

Фото Global Look Press

Формат «Ролан Гаррос» — 2023

Победители турнира определяются в 17 разрядах: в пяти — у взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у ветеранов. «Ролан Гаррос» проходит по олимпийской схеме с матчами на вылет.

Мужчины на «Больших шлемах» проводят поединки из пяти сетов (до трех побед), женщины и пары — из трех сетов (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи, как во всех прочих сетах).

Расписание «Ролан Гаррос» — 2023

Расписание матчей станет известно после жеребьевки, которая пройдет 25 мая в 17.00 мск.

«Ролан Гаррос» — 2023: рейтинговые очки

Действующая сейчас система подсчета очков была впервые предложена в 2009 году. Участникам турнира за их достижения начисляются следующие рейтинговые очки в мужском и женском одиночных разрядах:

Победитель — 2000

Финалист — 1200

Полуфинал — 720

Четвертьфинал — 360

Четвертый круг — 180

Третий круг — 90

Второй круг — 45

Первый круг — 10

Фото Global Look Press

Участники «Ролан Гаррос» — 2023

Изначально участвовать в Открытом чемпионате Франции могли лишь французские теннисисты, а также члены французских теннисных клубов. Ситуация изменилась с приданием чемпионату международного статуса в 1925 году. В 2023 году нет никаких ограничений как в организационном плане, так и по составу участников — в турнире примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, включая российских и белорусских. Представители России и Белоруссии выступят в нейтральном статусе.

В этом году «Ролан Гаррос» пропустит действующий чемпион в мужском одиночном разряде — впервые с 2004 года в Париже не выступит Рафаэль Надаль. Испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра и также планирует пропустить Уимблдон.

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В квалификации турнира принимали участие 13 российских теннисистов — десять женщин и трое мужчин.

В мужском одиночном разряде в основной сетке сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин, который изначально забыл заявиться на турнир, но попал в список игроков после снятия Рафаэля Надаля.

В женской основной сетке среди россиян выступят Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Попова, Варвара Грачева, Анна Каминская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Диана Шнайдер.

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Результаты жеребьевки мужского одиночного разряда

Пары первого круга с участием россиян
Мужчины
Даниил Медведев (2) — квалифаер/лаки-лузер
Андрей Рублев (7) — Ласло Дьере (Сербия)
Карен Хачанов (11) — Констанс Лестьенн (Франция)
Александр Шевченко — Оскар Отте (Германия)

Результаты жеребьевки женского одиночного разряда

Пары первого круга с участием россиян
Женщины
Дарья Касаткина (9) — Юле Нимайер (Германия)
Вероника Кудерметова (11) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)
Людмила Самсонова (15) — Кэти Волынец (США)
Екатерина Александрова (23) — Виктория Томова (Болгария)
Анастасия Потапова (24) — квалифаер/лаки-лузер
Варвара Грачева — Далма Галфи (Венгрия)
Анна Калинская — Эмма Новарро (США)
Анна Блинкова — Исалин Бонавантюр (Бельгия)
Камилла Рахимова — квалифаер/лаки-лузер
Диана Шнайдер — Ребекка Мариино (Канада)
Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова (Чехия)

Призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2023

Он составит 49,6 миллиона евро — по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 12,3 процента. Тогда сумма составляла 43,6 миллиона евро. В одиночном разряде призовой фонд стал больше на 9,1 процента.

Первый круг — 69 тысяч евро

Второй круг — 97 тысяч евро

Третий круг — 142 тысячи евро

Четвертый круг — 240 тысяч евро

Четвертьфинал — 400 тысяч евро

Полуфинал — 630 тысяч евро

Финал — 1,15 миллиона евро

Титул — 2,3 миллиона евро

Фото Global Look Press

Где смотреть «Ролан Гаррос» — 2023

В России официальных телетрансляций турнира не будет. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции.

Во Франции на площади перед мэрией Парижа устанавливают огромный экран, где матчи «Ролан Гаррос» показывают в прямом эфире. Зрители следят за соревнованиями на специальном помосте, напоминающем корт, на асфальте, на скамейках и ограде.

Победители «Ролан Гаррос»

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль. Он также рекордсмен среди мужчин — в его активе 14 побед на Открытом чемпионате Франции.

Действующей победительницей в женском одиночном разряде является первая ракетка мира Ига Свентек. Больше всех побед среди женщин на Открытом чемпионате Франции одержала американка Крис Эверт (семь титулов).

Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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