«Ролан Гаррос», расписание и результаты матчей 1/4 финала: Павлюченкова — Мухова, Джокович — Хачанов и другие
Во вторник, 6 июня, в Париже состоятся матчи 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
12.00 (мск) Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
13.30 Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия)
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
15.00 Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия)
21.15 Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция)
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