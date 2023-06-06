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Сегодня, 09:55

«Ролан Гаррос», расписание и результаты матчей 1/4 финала: Павлюченкова — Мухова, Джокович — Хачанов и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
Во вторник, 6 июня, в Париже состоятся матчи 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

12.00 (мск) Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

13.30 Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия)

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

15.00 Новак Джокович (Сербия) — Карен Хачанов (Россия)

21.15 Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция)

Теннис
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