«Ролан Гаррос», результаты матчей 1/4 финала: Свентек — Гауфф, Зверев — Этчеверри и другие
В среду, 7 июня состоятся матчи 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
12.00 (мск). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Онс Жабер (Тунис, 7)
13.30. Ига Свентек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 6)
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
16.00. Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
21.15. Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
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