Алькарас в трех сетах обыграл Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).
Спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут. Счет в личных встречах теперь 5-0 в пользу Карлоса.
1-я ракетка мира Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 5-й ракетки мира Циципаса 5 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 1-0 в пользу 20-летнего испанца.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:2, 6:1, 7:6 (7:5)