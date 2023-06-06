Алькарас в трех сетах обыграл Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Алькарас обыграл Циципаса и в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1, 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут. Счет в личных встречах теперь 5-0 в пользу Карлоса.

1-я ракетка мира Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 5-й ракетки мира Циципаса 5 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Счет в личных встречах 1-0 в пользу 20-летнего испанца.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 6:2, 6:1, 7:6 (7:5)