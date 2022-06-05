Роджер Федерер мог прилететь в Париж по просьбе окружения Рафаэля Надаля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер сейчас находится в Париже, где в это воскресенье завершается «Ролан Гаррос», информирует RMC Sport.

Швейцарец прибыл на турнир просьбе титульного спонсора. Однако, по неофициальной информации, он прилетел в Париж также по просьбе окружения испанца Рафаэля Надаля.

Ранее появилось сообщение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос», который состоится сегодня, 5 июня.

В финале 36-летний теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Игра начнется — в 16.00 мск.