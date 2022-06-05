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Сегодня, 11:23

Источник: Рафаэль Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль может объявить о завершении карьеры после финала «Ролан Гаррос», который состоится сегодня, 5 июня, пишет RMC Sport.

В финале 36-летний теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Игра начнется — в 16.00 мск. В случае его победы, это будет 14-я награда «Ролан Гаррос» в карьере испанца.

Ранее Надаль по ходу турнира заявлял, что этот турнир может стать для него последним. Кроме того, в Париже у испанца обострилась хроническая травма стопы.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/
Рафаэль Надаль
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