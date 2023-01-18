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Сегодня, 17:13

Роднина рассказала, следит ли она за выступлениями российских теннисистов на Australian Open

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как следит за выступлениями российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

«Персонально ни за кого не болею. Слежу только за информацией. Впечатлений пока никаких — я не смотрю матчи, а лишь слежу, кто выиграл, а кто нет. Смотрю статистику», — приводит слова Родниной Vprognoze.ru.

Сегодня, 18 января, в Мельбурне прошли матчи второго круга, в котором российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов одержали победы и вышли в третий круг турнира.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января 2023 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10581839-rodnina-otvetila-na-vopros-sledit-li-za-vystupleniyami-rossijskih-tennisistov-na-australian-open.html
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ирина Роднина
Карен Хачанов
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