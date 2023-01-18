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Сегодня, 17:10

Хуркач в пяти сетах обыграл Сонего во втором круге Australian Open

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач обыграл итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Australian Open-2023 — 3:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа и 50 минут.

В третьем круге 11-й сеянный Хуркач встретится с 20-м — канадцем Денисом Шаповаловым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:3

Australian Open
Денис Шаповалов
Хуберт Хуркач
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