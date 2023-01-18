Хуркач в пяти сетах обыграл Сонего во втором круге Australian Open
Поляк Хуберт Хуркач обыграл итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Australian Open-2023 — 3:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа и 50 минут.
В третьем круге 11-й сеянный Хуркач встретится с 20-м — канадцем Денисом Шаповаловым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:3
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