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Сегодня, 17:16

Коллинз сыграет с Рыбакиной в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз обыграла чешку Каролину Мухову во втором круге Australian Open-2023 — 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).

В третьем круге Коллинз сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниэль Коллинз (США, 13) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6)

Теннис
Australian Open
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