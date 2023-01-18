Коллинз сыграет с Рыбакиной в третьем круге Australian Open
Американка Даниэль Коллинз обыграла чешку Каролину Мухову во втором круге Australian Open-2023 — 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).
В третьем круге Коллинз сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниэль Коллинз (США, 13) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6)
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